У Ромнах сталася потрійна ДТП: постраждала дитина Сьогодні, близько 9 години ранку, на вул. Полтавська, між трьома автомобілями відбулось зіткнення.

Як попередньо встановили співробітники поліції, між автомобілями ВАЗ 21070 під керуванням 35-річного місцевого жителя, VOLKSWAGEN CADDY, за кермом якого був 32-річний водій та ЗІЛ, яким керував 51-річний роменчанин, сталося зіткнення.

У результаті чого, два водії та пасажири автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, серед яких є малолітній хлопчик 2016 року народження, були доставлені до лікарні для подальшого обстеження.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та з'ясовуються всі обставини події.

Найближчим часом діям усіх учасників події буде надана правова оцінка.