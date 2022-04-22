У Лебедині п'яний водій намагався відкупитися від поліції Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп’яніння, чоловік намагався відкупитися від поліції грошима.

Учора, на площі Свободи у місті Лебедин, поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, під керуванням 37-річного водія, який перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Тож правоохоронці запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння.

Чоловік хотів відкупитися, пропонуючи поліцейським грошову винагороду у сумі 1000 гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Працівники поліції відмовилися та попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але правопорушник не відреагував. Тож на місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та склали відносно водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Відділ комунікації поліції Сумської області