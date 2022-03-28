У Шостці в багатоповерхівці горіла електрощитова

На виклик було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття підрозділів ДСНС, полум’я охопило електричні автомати та електропроводи. За допомогою первинних засобів пожежогасіння о 17:35 загоряння локалізували, о 17:38 – повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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