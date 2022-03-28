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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:19207

У Шостці в багатоповерхівці горіла електрощитова

26 квітня о 17:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння електрощитової на 7-му поверсі, 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Марата в м. Шостка.

На виклик було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття підрозділів ДСНС, полум’я охопило електричні автомати та електропроводи. За допомогою первинних засобів пожежогасіння о 17:35 загоряння локалізували, о 17:38 – повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Головне управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Право Пожежа
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