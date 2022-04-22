Окупанти з території РФ обстріляли психоневрологічний інтернат - розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 квітня 2022 року з 17.40 військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації протягом 30 хв обстрілювали адміністративну будівлю комунальної установи Сумської обласної ради «Атинський психоневрологічний інтернат», розташовану в с. Атинське Сумського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, вибито шибки у вікнах тощо. На щастя, люди не постраждали.

Досудове розслідування проводиться

слідчими Сумського районного управління поліції Головного управлінн Нацполіції в Сумській області.