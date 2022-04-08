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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:21271

Минулої доби на Сумщині виявили 1153 вибухонебезпечних предмета

27 квітня піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) на території Сумщини було виявлено 1153, з них знищено 1152 вибухонебезпечних предмети.

Серед яких ручні та протитанкові гранати, артилерійські снаряди та снаряди для реактивних систем залпового вогню, які були виявлені на Тростянеччині, Роменщині, Глухівщині, Сумському районі та в м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними, при виявленні вибухонебезпечних предметів не чіпайте їх, не намагайтесь перенести або розібрати, не користуйтесь засобами зв’язку та мобільними телефонами, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередьте оточуючих та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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Право Зброя Піротехніки
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