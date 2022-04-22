На Конотопщині водій намагався відкупитися від поліцейських Чоловік, аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував правоохоронцям хабар.

Патрулюючи одну з вулиць міста Конотоп, працівники відділу реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Керманичем виявився 52-річний місцевий житель. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки або ж у найближчому медичному закладі.

Проте водій, аби уникнути адміністративного покарання наполегливо пропонував правоохоронцям відкупного у сумі 1000 гривень. А коли поліцейські відмовились, чоловік поклав грошові кошти на сидіння службового автомобіля.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого документування цього факту.

Відносно водія поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Керування транспортними засобами у стані сп’яніння».

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Санкція статті передбачає покарання у вигляді чималого штрафу, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Сумської області