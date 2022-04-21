росіяни вбили 217 та поранили понад 393 дитини в Україні Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок війни.

Під час обстрілу окупантами Маріуполя отримали поранення 9- та 8-річні діти, після чого окупанти вивезли їх в рф. Наразі вони повернуті в Україну, перебувають на лікуванні в НДСЛ «Охматдит».

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 129, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.