Під Бєлгородом на росії спалахнув склад боєприпасів та прогриміли вибухи У Росії, де раніше пролунало декілька вибухів у Брянську, вночі 27 квітня зайнявся склад боєприпасів неподалік Бєлгорода.

Внаслідок займання в регіоні пролунали вибухи.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Пожежа виникла на військовому складі в районі села Стара Нелідовка. Зазначається, що приблизно о 03:35 було чутно гучний звук, схожий на вибух, після чого пролунало ще три вибухи.

Губернатор Бєлгородської області стверджує, що житлові будинки не були пошкоджені внаслідок вибухів. Також, за його словами, немає постраждалих серед мирного населення.

Варто додати, що в російських Telegram-каналах повідомляють також про вибухи у Воронежі та Курську.