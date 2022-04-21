У Тростянці місцева тероборона приймала пологи

Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова.
Лікарня і пологове відділення в ній ще не працюють після обстрілів російськими танками. Тож пологи довелося практично допомагати приймати нашим хлопцям з Добровільчого формування Тростянецької територіальної громади, що чергували на посту поруч
На світ з'явилася дівчинка.
Вперше в громаді після звільнення міста з окупації
Прибувша пізніше екстренна бригада швидкої допомоги доставила маму з донькою до сусідньої Охтирки
Бажаємо їм швидше повернутися до рідного Тростянця
А хлопцям з нашої тероборони дякуємо і обов'язково відзначимо!