Игру, в которой нужно уничтожать российские корабли, создали два подростка из Сум Russian warship go f*ck yourself – патриотическая мини-игра, где нужно уничтожать российские корабли и зомби-солдат, пытающихся высадиться на украинский остров. Она вышла примерно неделю назад.

Об этом пишет dev.ua.

Игра напоминает о событиях, когда «русский корабель» был послан защитниками острова Змеиный по всем известному направлению, а также о 14 апреля, когда тот же крейсер «москва» потопили ВСУ.

Игру создали два разработчика детской студии Martian Teapots из Сум – 3D-художник Степан, которому 17 лет, и 14-летний программист Тимур. Координировал ребят основатель студии Илья Сафронов.

«Как раз я закончил делать модельки и оставалось только скачать их в игру, вышла новость о том, что крейсер “москва” сгорел и затонул», – говорит Степан.

Степан сейчас находится не в Украине. У него с собой только ноутбук и нет нужных приложений для 3D. Он дистанционно заканчивает 11 класс. А вообще делает игру в свободное от учебы время, но бывает, что и на некоторых уроках. Тимур оставался в Сумах.

«Я сидел дома или периодами в студии. Дома либо делал уроки, либо занимался игрой, – рассказывает парень. – У нас постоянные тревоги, были слышны обстрелы, но все нормально. Когда-то там далеко-далеко бомбили так, что выключило электричество, и это была действительно проблема».

Одна из идей игры – пожертвования для Украины. На странице игры есть ссылка на фонд «Вернись живым». Еще одна цель – развлекательная, снять стресс, потопить русский корабль и получить удовольствие.

По состоянию на 24 апреля было уже 113 загрузок. Люди приходят преимущественно из DOU и YouTube , где об игре есть небольшой ролик. Помочь гейм-дизайнерам можно, загрузив игру по ссылке.