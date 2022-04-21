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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:01

У Сумах пропонують оригінальні магніти з російським кораблем і не тільки на допомогу добровольцям (відео)

Сумчанин Володимир Рудика пропонує дуже оригінальній магніти задля допомоги добровольчому батальйону, який охороняє Суми.

"Все вот думал, чего замутить и придумал))
Это не марки Укрпочты, но как по мне намного круче)
Магниты на холодильник со стерео-варио изображением
Вся прибыль пойдёт на Добробат 2 для обустройства позиций обороны города Сумы в отведённом нам секторе. (много чего нужно, список длинный, поэтому не публикую)
Итак, Вы отправляете на карту любую сумму не менее 100 грн. За один магнит и кидаете скрин в личку.
Я Вам пишу, где можно забрать магниты в Сумах или отправляю на указанный Вами адрес НП в любой город Украины
Если сумма оплаты более 500 грн за один магнит, доставим по указанному Вами адресу (по г Сумы) или Новой почтой за наш счёт.
Для заграницы пока не знаю по отправке, но что-то придумаем)
Как по мне, такой формат сбора денег интереснее.
1. Вы делаете личный вклад в оборону города
2. Помогаете парням
3. Получаете крутое напоминание об этом или отличный подарок)
Приват 4149 6293 1284 2206 Рудыка В.В.
Моно 5375414132979609 Рудыка В.В.
P.S. Первый мой подобный опыт, понятное дело, все на доверии... Посмотрим что из этого получится. Отчёт по факту само собой.
Репост приветствуется)", - написав він.

Общество
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