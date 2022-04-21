У Сумах хочуть знести пам’ятник гусару на Соборній Про це у фейсбуці написав посадовець управління архітектури та містобудування Максим Галицький.

"У червні 2010 року на будинку по вул. Соборній, 36 незаконно була встановлена членами Сумського історичного клубу імені О. Булатовича гранітна пластина. На даній пластині були зображення чотирьох військових представників Російської імперії - гусарів, які начебто зупинялися для відпочинку в даному будинку на початку ХІХ ст. Це: Деніс Давидов, Яків Кульнєв, Ніколай Раєвский, Сергей Волконский. В засобах масової інформації було озвучено, що вказана гранітна пластина претендує на пам’ятну дошку на честь зазначених осіб.

Давно се діялось колись,

Ще як борці у нас ходили

По селам та дівчат дурили,

З громади кпили, хлопців били

Та верховодили в селі,

Як ті гусари на постої.

«Титарівна», Тарас Шевченко

В листопаді 2012 року відомий у Сумах краєзнавець, кандидат філософських наук, доцент Сумського державного університету В'ячеслав Артюх у своїй науковій статті заявив, що встановлення так званої пам’ятної дошки щодо гусар, які відпочивали в будинку по вул.Соборній, є яскравим прикладом фальсифікації Сумської історії. Таке дрімуче дилетантство, зазначив він, цинізм, підживлені почуттям проросійських поглядів, коли деяким членам клубу Булатовича і його прихильникам ну дуже вже захотілося зробити Суми ще одним містом «русской слави», могло бути зреалізованим у вигляді почепленої на будинок пластині через:

а) відсутність дієвого контролю з боку виконавчих органів місцевої влади;

б) через прихід до влади проросійських сил на чолі з партією регіонів, який і зумовив послаблення цього контролю.

Як тепер стало остаточно зрозуміло, вся політика пам’яті у виконанні регіоналів спрямована на відродження малоросійсько-совєтської інтерпретації української історії, як лише регіональної у складі російської імперії.

Як наслідок,така фальсифікація дала підґрунтя для незаконного встановлення в грудні 2011 року за даною адресою скульптури під назвою «Пам’ятник Гусару».

В коментарях екскурсійних організацій говориться, що даний пам’ятник встановлений поряд з улюбленим місцем відпочинку героїв русько-французької війни – гусарів. Обличчя бронзової фігури гусара нагадує Деніса Давидова.

Зазначена інформація є цинічною фальсифікацією історії:

по-перше,на той час , на початку ХІХ ст., даного будинку ще не було;

по-друге, вказані на «пам’ятній дошці» особи ні як не могли бути в даному будинку;

по-третє, скожість скульптури з Денісом Давидовим ні зростом, ні обличчям не підтверджується - ніс у Давидова був «ґудзиком». Є версія, що скульптура схожа на посадовця міської ради, який керував виготовленням та встановленням «Пам’ятника Гусару».

25 лютого 2015 року невідомими особами була розбита гранітна пластина, що незаконно встановлена членами історичного клубу імені Булатовича і на даний час не було спроби її відновити. Залишилась самотня скульптура.

У зв’язку з кричущим фактом фальсифікації історії міста Суми та пропаганди російсько-імперської ідеології є гостра необхідність невідкладно провести демонтаж скульптури «Пам’ятник Гусару» та провести загальний моніторинг пам’ятників та пам’ятних знаків щодо правомірності їх встановлення", написав він.