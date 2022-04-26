Завдяки небайдужим сумчанам патрульні повернули додому бабусю, яка блукала містом майже цілий день Подія трапилася 24 квітня, близько 21-ї години. Екіпаж патрульних отримав виклик на вулицю 9-го січня. Там на лавці біля будинку перехожі виявили літню жінку. Вона мала ознаки переохолодження, бо одягнена була в легкий халат та капці.

Громадянка не орієнтувалась на місцевості та не могла пояснити де проживає. Жодних документів вона із собою не мала. Та охоронці порядку продовжували намагатися встановити її особу та адресу мешкання.

Уже зовсім скоро на лінію 102 надійшло повідомлення про зникнення бабусі, дуже схожої на виявлену. На щастя, це була саме вона, 72-річна мешканка обласного центру. Бабусю патрульні доправили додому та передали рідним.

Шановні громадяни, у час війни літні люди потребують вашої уваги. У випадку необхідності ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу. Телефонуйте 102.