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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:36109

Сумські водоканалівці проводять весняну ревізію пожежних гідрантів

Працівники водоканалу регулярно здійснюють перевірку технічного стану пожежних гідрантів.

Такі установки забезпечують забір води з мережі та її подачу в пристрої пожежогасіння. Постійний контроль за робочим станом гідрантів необхідний для забезпечення можливості оперативного реагування у випадку надзвичайної ситуації та її своєчасну ліквідацію.

Для належного функціонування пожежних кранів їхній плановий контроль проводиться двічі на рік: весною та восени. Весняна перевірка передбачає огляд та оцінку стану гідрантів, а також інспекцію під’їзних шляхів.

Днями ремонтна бригада підприємства виконала ремонтно-відновлювальні роботи з підняття основи колодязя, в якому встановлено підземний пожежний гідрант, та відновила доступ до гідранта, який було заасфальтовано.

КП «Міськводоканал» звертається до місцевих мешканців та працівників дорожньо-будівельних компаній з проханням не перешкоджати доступу до водопровідних та каналізаційних колодязів. Паркування машин на люках, самовільне асфальтування кришок колодязів тощо впливає на швидкість локалізації аварії. Від вашої пильності може залежати чиєсь життя!

Общество
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