Сумські водоканалівці проводять весняну ревізію пожежних гідрантів Працівники водоканалу регулярно здійснюють перевірку технічного стану пожежних гідрантів.

Такі установки забезпечують забір води з мережі та її подачу в пристрої пожежогасіння. Постійний контроль за робочим станом гідрантів необхідний для забезпечення можливості оперативного реагування у випадку надзвичайної ситуації та її своєчасну ліквідацію.

Для належного функціонування пожежних кранів їхній плановий контроль проводиться двічі на рік: весною та восени. Весняна перевірка передбачає огляд та оцінку стану гідрантів, а також інспекцію під’їзних шляхів.

Днями ремонтна бригада підприємства виконала ремонтно-відновлювальні роботи з підняття основи колодязя, в якому встановлено підземний пожежний гідрант, та відновила доступ до гідранта, який було заасфальтовано.

КП «Міськводоканал» звертається до місцевих мешканців та працівників дорожньо-будівельних компаній з проханням не перешкоджати доступу до водопровідних та каналізаційних колодязів. Паркування машин на люках, самовільне асфальтування кришок колодязів тощо впливає на швидкість локалізації аварії. Від вашої пильності може залежати чиєсь життя!