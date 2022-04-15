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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Ювенальні прокурори: 217 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ

Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад 391 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 127, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
 
25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.
 
1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.
Право Загиблі діти
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