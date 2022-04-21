Що встигли зробити в Тростянці за місяць після звільнення Повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

Сьогодні рівно місяць, як звільнено Тростянець від росіян!

За цей місяць:

- прибрано від сміття орків центр міста, всі адмін будівлі;

- розміновано всі адмінбудівлі, десятки доріг, практично більшість кладовищ та тисячі м.кв полів, де мінували росіяни;

- відновлено роботу міської ради, ЦНАПу, поліції, низки соціальних установ;

- відремонтовано залізничне сполучення між Тростянцем та м.Суми, Харків;

- відновлено майже на 100% електро та газопостачання, на 95% водопостачання;

- відновлено роботу банків, двох АЗС, двох бібліотек де запущено допомогу людям з реєстром пошкоджень майна в ДІЇ;

- видано жителям сотні тон гуманітарних грузів через наші школи, будинок культури, вуличкомів та старост в селах;

- обстежено комісійно всі адмінбудівлі в місті і в селах, що пошкоджені ворогами, ведеться робота по житловим будинкам, що постраждали. Вже обстежено три мікрорайони міста;

- розпочато відбудову міської лікарні - прибрано стаціонар від уламків, остіклено 2 поверхи вікон, розпочатий прийом пацієнтів в поліклініці, отримано багато потрібних медикам і людям ліків і частково медобладнання, отримано 5 автомобілів для медиків, що передані в заклади громади;

- розпочато вивіз ТПВ з приватного сектору, ліквідовані більшість сміттєзвалищ після росіян;

- розпочато видачу населенню безкоштовно будівельних матеріалів для відновлення осель, видано 2000 листів шифера, брезент, кілометри плівки, цемент;

- ведеться робота по відновленню телевізійної вежі і забезпеченню читкої трансляції телеканалів;

- спільно з різними спецслужбами проводяться розслідування злочинів росіян на території нашої громади

Вірю, ми все відбудуємо!

Тростянець знову буде охайним і квітучим!

Бо все що робимо, робимо з тисячами друзів і колег!

Україна переможе!

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