Що встигли зробити в Тростянці за місяць після звільнення

Сьогодні рівно місяць, як звільнено Тростянець від росіян!
За цей місяць:
- прибрано від сміття орків центр міста, всі адмін будівлі;
- розміновано всі адмінбудівлі, десятки доріг, практично більшість кладовищ та тисячі м.кв полів, де мінували росіяни;
- відновлено роботу міської ради, ЦНАПу, поліції, низки соціальних установ;
- відремонтовано залізничне сполучення між Тростянцем та м.Суми, Харків;
- відновлено майже на 100% електро та газопостачання, на 95% водопостачання;
- відновлено роботу банків, двох АЗС, двох бібліотек де запущено допомогу людям з реєстром пошкоджень майна в ДІЇ;
- видано жителям сотні тон гуманітарних грузів через наші школи, будинок культури, вуличкомів та старост в селах;
- обстежено комісійно всі адмінбудівлі в місті і в селах, що пошкоджені ворогами, ведеться робота по житловим будинкам, що постраждали. Вже обстежено три мікрорайони міста;
- розпочато відбудову міської лікарні - прибрано стаціонар від уламків, остіклено 2 поверхи вікон, розпочатий прийом пацієнтів в поліклініці, отримано багато потрібних медикам і людям ліків і частково медобладнання, отримано 5 автомобілів для медиків, що передані в заклади громади;
- розпочато вивіз ТПВ з приватного сектору, ліквідовані більшість сміттєзвалищ після росіян;
- розпочато видачу населенню безкоштовно будівельних матеріалів для відновлення осель, видано 2000 листів шифера, брезент, кілометри плівки, цемент;
- ведеться робота по відновленню телевізійної вежі і забезпеченню читкої трансляції телеканалів;
- спільно з різними спецслужбами проводяться розслідування злочинів росіян на території нашої громади
Вірю, ми все відбудуємо!
Тростянець знову буде охайним і квітучим!
Бо все що робимо, робимо з тисячами друзів і колег!
Україна переможе!
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