Як минув понеділок на Сумщині

Сумщина, 61 день війни
25 квітня 2022
Зазвичай, понеділок після Великодня - додатковий вихідний. Але цього року у нас все не так.
Поки воюємо, а відпочинемо після перемоги!
По території області почали дорожні роботи на трасі Суми-Полтава.
В Охтирці продовжувалися роботи з благоустрою по вул. Незалежності: прибиралися завали біля міської ради, вивозили сміття.
Облаштували тимчасові вікна (забиття плівкою 36 шт.) по вул. Снайпера. Засипали ями в районі ж/д переїзду по вул. Київська.
Ремонтують пошкоджені ділянки мосту через річку Ворскла.
Тривають роботи з прибирання завалів на території Охтирської ТЕЦ та роботи по ремонту водопровідної мережі по вул. Полтавській.
Обстежено 8 житлових будинків по вул. Київській.
У Тростянці обстежували пошкоджені багатоповерхівки, ладнали водопровідну мережу.
У Конотопі, Лебедині та Краснопіллі продовжуються роботи з благоустрою територій, наводять лад і красу у громадах.
Білопільська ТГ: після обстрілів з території Росії немає жертв серед наших громадян.