Як минув понеділок на Сумщині Повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина, 61 день війни

25 квітня 2022

Зазвичай, понеділок після Великодня - додатковий вихідний. Але цього року у нас все не так.

Поки воюємо, а відпочинемо після перемоги!

По території області почали дорожні роботи на трасі Суми-Полтава.

В Охтирці продовжувалися роботи з благоустрою по вул. Незалежності: прибиралися завали біля міської ради, вивозили сміття.

Облаштували тимчасові вікна (забиття плівкою 36 шт.) по вул. Снайпера. Засипали ями в районі ж/д переїзду по вул. Київська.

Ремонтують пошкоджені ділянки мосту через річку Ворскла.

Тривають роботи з прибирання завалів на території Охтирської ТЕЦ та роботи по ремонту водопровідної мережі по вул. Полтавській.

Обстежено 8 житлових будинків по вул. Київській.

У Тростянці обстежували пошкоджені багатоповерхівки, ладнали водопровідну мережу.

У Конотопі, Лебедині та Краснопіллі продовжуються роботи з благоустрою територій, наводять лад і красу у громадах.

Білопільська ТГ: після обстрілів з території Росії немає жертв серед наших громадян.