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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Як минув понеділок на Сумщині

Повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

 Сумщина, 61 день війни
25 квітня 2022
 
Зазвичай, понеділок після Великодня -  додатковий вихідний. Але цього року у нас все не так.
Поки воюємо, а відпочинемо після перемоги! 
 
По території області почали дорожні роботи на трасі Суми-Полтава. 
 
В Охтирці продовжувалися роботи з благоустрою по вул. Незалежності: прибиралися завали біля міської ради, вивозили сміття. 
Облаштували тимчасові вікна (забиття плівкою 36 шт.) по вул. Снайпера. Засипали ями в районі ж/д переїзду по вул. Київська. 
Ремонтують пошкоджені ділянки мосту через річку Ворскла. 
Тривають роботи з прибирання завалів на території Охтирської ТЕЦ та роботи по ремонту водопровідної мережі по вул. Полтавській. 
Обстежено 8 житлових будинків по вул. Київській.
 
 У Тростянці обстежували пошкоджені багатоповерхівки, ладнали водопровідну мережу.
 
У Конотопі, Лебедині та Краснопіллі продовжуються роботи з благоустрою територій, наводять лад і красу у громадах.
 
Білопільська ТГ: після обстрілів з території Росії немає жертв серед наших громадян.
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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