З 26 квітня у Сумській області знову можна оформлювати біометричні документи Частина підрозділів Управління ДМС у Сумській області відновлюють надання адміністративних послуг з оформлення біометричних документів.

Заяви на отримання паспорта громадянина України у формі id - картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон прийматимуть: Сумський відділ # 2, Глухівський, Конотопський, Шосткинський, Роменський відділи, Недригайлівський, Краснопільський, Липоводолинський, Кролевецький сектори. Орієнтовний час прийому документів з 10 до 14 години. Окрім того, під час оформлення документів та сплати адміністративного збору переконливо просимо звернути увагу, обираючи термін виготовлення (звичайний/терміновий). Адже, воєнний стан в країні і надалі триває, відтак проблемним залишається логістичне питання, з яким безпосереньо пов'язана доставка виготовлених документів до місць оформлення. Також нагадуємо, що надання адміністративних послуг з оформлення біометричних документів стосується ВИКЛЮЧНО громадян України. Обслуговування іноземних громадян та осіб без громадянства наразі не здійснюється.

Міграційна служба Сумської області