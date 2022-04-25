Ямпільські поліцейські вилучили пістолет у чоловіка, який влаштував нічну стрілянину в місті Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, місцевий житель влаштував стрілянину у дворі приватного будинку свого товариша. Викликані сусідами поліцейські вилучили зброю, а самого стрілка притягнуть до відповідальності.

Подія сталася сьогодні вночі. На спецлінію «102» зателефонували перелякані жителі міста Дружба, що на Ямпільщині. Вони розповіли про те, що в сусідньому домогосподарстві чутні постріли. За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції.

Як в подальшому з’ясували правоохоронці, компанія нетверезих чоловіків влаштувала розваги, стріляючи в повітря з пістолета на подвір’ї приватного будинку. Стрілком та власником зброї виявився 31-річний місцевий житель, товариш власника цього будинку.

Пістолет поліцейські вилучили. Найближчим часом діям чоловіка буде надана відповідна правова кваліфікація.

Поліція Сумщини