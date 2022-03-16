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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:40226

У Сумах в ДТП постраждав неповнолітній

Учора ввечері, близько 21-ї години, патрульні поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Харківській, поблизу будинку 58.

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 31-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, не дотримавшись безпечної швидкості руху та не надавши переваги у русі, допустив наїзд на 16-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження. Лікарі шпиталізували його до медичного закладу.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Закликаємо дотримуватися правил дорожнього руху всіх його учасників! Бережіть себе!

Право Дтп Постраждалий
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