У Сумах в ДТП постраждав неповнолітній

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 31-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, не дотримавшись безпечної швидкості руху та не надавши переваги у русі, допустив наїзд на 16-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження. Лікарі шпиталізували його до медичного закладу.
Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
Закликаємо дотримуватися правил дорожнього руху всіх його учасників! Бережіть себе!
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