Під Сумами чоловік підірвався на міні Вранці минулої суботи до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Нижня Сироватка по вулиці Станційна, поблизу залізничної станції, під час руху на мотоблоці з причепом на протипіхотній міні ПМН – 4 підірвався 29-річний працівник залізниці.

Внаслідок вибуху чоловік отримав важку контузію та травми очей. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Того ж дня, на узбіччі дороги біля с. Великий Вистороп, виявлено дві протипіхотні міни направленої дії "МОН-50" з підривачем. Виїздом на місце пригоди працівників відділу вибухотехнічної служби ГУНП, міни були знешкоджені.

Нагадуємо, що у випадку виявлення боєприпасів, що не розірвалися, протипіхотних чи протитанкових мін, інших підозрілих предметів, не можна їх чіпати та намагатися знешкоджувати їх самостійно. Залиште цю справу саперам.

Про всі небезпечні знахідки прохання повідомляти поліцію за телефоном 102 та ДСНС за телефоном 101.