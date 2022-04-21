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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:55183

У Конотопі затримано торговця наркотиками

В ході проведення оперативних заходів співробітниками сектору кримінальної поліції був затриманий чоловік, який при собі зберігав наркотичні засоби, які в подальшому планував продати.

Зловмисником виявився раніше судимий за подібні злочини 36-річний чоловік. Під час особистого обшуку поліцейські виявили у нього 11 зіп-пакетів з речовиною зовні схожою на амфетамін, загальною вагою близько 11 грамів.

Знайдене працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру.

У поліції відкрито кримінальне провадження передбачене ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Слідство триває.

Право Наркотичні засоби
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