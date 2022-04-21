Тростянецька тероборона отримала авто зі США Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

Для хлопців з Тростянецького ДФТГ американці придбали позашляховик.

Сьогодні гарний подарунок до свята нашому добровольчому формуванню зробили американка Зоряна Косогоф та її чоловік Джон Косогоф

Мати Джона народилася в Тростянці, її підлітком вивезли в Німеччину, потім емігрувала в США. Вона ще жива, їй 95 років, звати її Валентина Косогоф, дівоче прізвище Лопушок. Її дуже болить те, що зараз відбувається в Україні і в Тростянці, весь час дивиться новини, дуже переживає за рідну землю.

Ця допомога транспортом від неї нашим хлопцям для підсилення їх можливостей виконувати завдання по захисту громади на нашій пересічній місцевості.

Від всього особового складу Тростянецького ДФТГ хочу подякувати нашим американським друзям за допомогу. Хай Господь вас всіх оберігає. Довгих років життя всій родині!

Також слова вдячності Олегу Кузику зі Львова, Mykhaylo Nakhod з Луцька за завантаження гуманітарним грузом і допомогу паливом та тростянчанину Олександр Кіяшко що разом з кумом з Волині Сергієм Лущуком доставили авто в Тростянець!

Дякую всім вам, друзі!

Разом переможемо!

Слава Україні!