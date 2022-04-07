Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди: що вигадали окупанти Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року.

Пропагандистські ЗМІ рф почали тиражувати тези про те, що «США не запроваджують санкції проти а.кабаєвої через побоювання, що в.путін «відреагує агресивно», а це означає лише одне – американці злякалися гніву російського лідера».

Застерігаємо: це – маніпуляція!

Згідно із заявою командира незаконного збройного формування «П’ятнашка» (ОРДО), «в українських військових є проблеми з боєприпасами». Водночас, повідомлено про втрату захисниками України більшої частини техніки, переданої Заходом.

Застерігаємо: це – дезінформація!

«Після початку війни в Україні Заходу не вдалося налаштувати більшу частину світу проти рф, а країни, що представляють більшість людства, не зайняли жодної позиції в цьому конфлікті», – повідомляється в пропагандистських ЗМІ рф.

Застерігаємо: це – маніпуляція!