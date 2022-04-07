Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:47257

Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди: що вигадали окупанти

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року.

Пропагандистські ЗМІ рф почали тиражувати тези про те, що «США не запроваджують санкції проти а.кабаєвої через побоювання, що в.путін «відреагує агресивно», а це означає лише одне – американці злякалися гніву російського лідера».
Застерігаємо: це – маніпуляція!

Згідно із заявою командира незаконного збройного формування «П’ятнашка» (ОРДО), «в українських військових є проблеми з боєприпасами». Водночас, повідомлено про втрату захисниками України більшої частини техніки, переданої Заходом.
Застерігаємо: це – дезінформація!

«Після початку війни в Україні Заходу не вдалося налаштувати більшу частину світу проти рф, а країни, що представляють більшість людства, не зайняли жодної позиції в цьому конфлікті», – повідомляється в пропагандистських ЗМІ рф.
Застерігаємо: це – маніпуляція!

Политика Дезінформаційні вкиди Маніпуляції Фейки
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Останні фейки та маніпуляції ворога
22.04.2022 10:44

Останні фейки та маніпуляції ворога

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що згенерували окупанти станом на ранок...

Фейки та маніпуляції російської пропаганди минулої доби
17.04.2022 10:21

Фейки та маніпуляції російської пропаганди минулої доби

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 16.04.2022 року....

Байки кремля минулої доби
14.04.2022 13:09

Байки кремля минулої доби

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 13.04.2022 року....

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога 8 квітня
08.04.2022 22:37

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога 8 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 08.04.2022 року....

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 7 квітня
07.04.2022 22:27

Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога за 7 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 07.04.2022 року....

Новости

Під Сумами чоловік підірвався на міні
Сегодня 10:37
Тростянецька тероборона отримала авто зі США
Сегодня 10:06
Фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди: що вигадали окупанти
Сегодня 09:47
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 25 квітня
Сегодня 09:08
Ювенальні прокурори: 215 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 09:05
У Тростянці на кладовищі на російській "розтяжці" підірвався місцевий мешканець
Сегодня 08:13
За парєбрікам: у Брянську горить нафтобаза та військова частина
Сегодня 08:07
У Сумах змінили частину тролейбусних маршрутів
Вчера 21:33
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 12 вибухонебезпечних предметів
Вчера 17:43
Заступниця міністра внутрішніх справ провела робочу поїздку в регіональних підрозділах МВС на Сумщині
Вчера 17:12
У Сумах рятувальники допомогли потрапити лікарям до літньої жінки, яка потребувала допомоги
Вчера 15:46
У Сумах вогнеборці врятували житловий будинок
Вчера 14:24
view counter

Статьи

"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
Вчера 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
Вчера 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
23.04.2022 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
22.04.2022 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
21.04.2022 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
21.04.2022 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
21.04.2022 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
21.04.2022 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
21.04.2022 13:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.