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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:071

За парєбрікам: у Брянську горить нафтобаза та військова частина

У Брянську, який знаходиться в 130 кмвід кордону з Сумщиною, розпочалася пожежа на нафтобазі. Пізніше стало відомо про ще одну – на території військової частини

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на МНС РФ та свідчення очевидців, пише Ліга.нет.

Імовірно, у Брянську горить нафтобаза компанії "Дружба". 

ГУ МНС у Брянській області спочатку розмістило інформацію про пожежу на нафтобазі, але потім повідомлення видалили.

У ньому йшлося: "О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії у Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокинський район, пр. Московський. До місця виклику направлені пожежно- рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номером) пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази".

За словами місцевих жителів, "хлопки" було чути у кількох районах Брянська.

Жителів будинків біля нафтобази почали евакуювати. 

Причину того, що відбувається, їм не пояснюють, до місця пожежі їдуть рятувальні служби з усього міста.

Пожежа могла статися, за попередніми даними, на резервуарах з паливно-мастильними матеріалами або паливом стратегічного призначення, а також на території силового відомства, що розташоване по сусідству.

Брянськ розташований приблизно за 130 км від кордону з Україною.

Влада РФ говорить лише про одну – на нафтобазі.

Друга пожежа, ймовірно, на складі військової частини.

Перед пожежами були вибухи та повітряна тривога.

Общество
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