У Тростянці на кладовищі на російській "розтяжці" підірвався місцевий мешканець Минулого тижня на ворожій "розтяжці" на одному із кладовищ Тростянця Сумської області підірвався місцевий мешканець.

Він прийшов прибрати перед Проводами могилки померлих близьких йому родичів. Але його на смерть розірвала ворожа вибухівка. Зрозуміло, чому військові не радять людям в ці дні приходити на кладовища.

Наступна після Пасхи неділя - поминальна. В мирний час люди ходили на кладовищах згадувати померлих близьких та родичів. У народі це називають Проводами. Цього року ні військові, ні влада не радять людям цього робити - небезпечно, пише Тиждень.

Сумщину називають однією з найбільш небезпечних областей, де можуть бути прихованими від людського ока вибухонебезпечні предмети. Міни і "розтяжки" знаходять в будинках, на подвір`ях, на шляхах, в лісосмугах, на кладовищах… На нашій території велися жорстокі бої. Десятки, а може й більше тонн смертельного заліза залишається під ногами мешканців звільнених від ворога населених пунктів. Не випадково, нині Україна, за даними ООН, одна з найбільш небезпечніших країн світу, щодня наші сапери знищують біля 6 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За підрахунками держслужби із надзвичайних ситуацій розмінування потребуватиме ледь не половина площі країни. Спеціалісти кажуть, що основна зачистка територій від вибухонебезпечних предметів може тривати не менше 5 років.

… Сьогодні сапери над розмінуванням працюють не покладаючи рук. Щодня знаходять і знищують вибухонебезпечні предмети. В тому числі і на кладовищах. Є інформація, що, наприклад, в Тростянці одне з кладовищ обстежене повністю. Відвідування дозволене. Але роблячи це, все ж людям радять не втрачати пильності і бути уважними.