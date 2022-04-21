Юніори та кадети з Сумщини змагались за кубок Європи з дзюдо Кубок Європи з дзюдо серед юніорів завершився у польському місті Познань. За кубок змагались студенти СумДУ.

Владислав Колобов у ваговій категорії до 81 кг у першому своєму поєдинку поступився чеху Міхаєлю Пфафу. Олексій Галака у вазі понад 100 кг програв Учі Табатадзе з Грузії, після чого у боротьбі за “бронзу” здолав француза Лукаса Сантоні та поляка Якоба Сорділа. Але поступився грузину Шалва Гурешидзе і посів п’яте місце, пише Суспільне.

У юніорок у вазі до 52 кг Тетяна Лімзаєва перемогла Олівію Кутилю з Польщі, а потім поступилась дзюдоїстці з Ізраїлю Ярден Рааб. Тетяна після цього продовжила боротьбу за “бронзу”, але поступилась українці Ользі Калницькій.

Також у французькому Страсбурзі розіграли кубок Європи серед кадетів. У ваговій категорії до 81 кг виступав охтирчанин Іван Чернишенко. У першій сутичці він переміг француза Маела Ріо. Після цього Іван програв Джамалу Багішову з Азербайджану. Уборотьбі за “бронзу” Чернишенко переміг француза Томаса Десарді, німця Алі Годжича та француза Бастіана Понса. Охтирчанин здобув “бронзову” нагороду турніру.