У Сумах змінили частину тролейбусних маршрутів У понеділок, 25 квітня деякі тролейбуси курсуватимуть ЗА ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ:

тролейбус#1 -за скороченою схемою - до зупинки "Автовокзал";

тролейбус #2 розвертатиметься на зупинці"Центральний ринок";

тролейбус #5 - до Автовокзалу (*без заїзду на вул. Роменська).

Решта маршрутів - БЕЗ ЗМІН.

Зміни зумовлені перебоями у роботі живлячих підстанцій. Протягом вихідних бригади електротехнічної служби КП СМР "Електроавтотранс" працювали у посиленому режимі, аби не допустити транспортного колапсу у місті і, завдяки професійним діям, їм це вдалося. Ремонтні роботи продовжуються.

Просимо пасажирів планувати маршрути поїздок з урахуванням змін. Робимо усе можливе, аби відновити рух тролейбусів за маршрутами якнайшвидше.

КП Електроавтотранс