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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:331

У Сумах змінили частину тролейбусних маршрутів

У понеділок, 25 квітня деякі тролейбуси курсуватимуть ЗА ЧАСТКОВО ЗМІНЕНОЮ СХЕМОЮ:

тролейбус#1 -за скороченою схемою - до зупинки "Автовокзал";
тролейбус #2 розвертатиметься на зупинці"Центральний ринок";
тролейбус #5 - до Автовокзалу (*без заїзду на вул. Роменська).
Решта маршрутів - БЕЗ ЗМІН.
 
Зміни зумовлені перебоями у роботі живлячих підстанцій. Протягом вихідних бригади електротехнічної служби КП СМР "Електроавтотранс" працювали у посиленому режимі, аби не допустити транспортного колапсу у місті і, завдяки професійним діям, їм це вдалося. Ремонтні роботи продовжуються.
 
Просимо пасажирів планувати маршрути поїздок з урахуванням змін. Робимо усе можливе, аби відновити рух тролейбусів за маршрутами якнайшвидше.
КП Електроавтотранс 
Общество
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