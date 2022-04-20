Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:43239

За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 12 вибухонебезпечних предметів

23 квітня о піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та знищили 12 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Серед них протитанкова авіаційна бомба, кумулятивні, ручні, протитанкові гранати та підривник. Дані боєприпаси були виявлені на території Сумського, Роменського районів та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями! 

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
20.04.2022 15:17
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 12 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 17:43
Заступниця міністра внутрішніх справ провела робочу поїздку в регіональних підрозділах МВС на Сумщині
Сегодня 17:12
У Сумах рятувальники допомогли потрапити лікарям до літньої жінки, яка потребувала допомоги
Сегодня 15:46
У Сумах вогнеборці врятували житловий будинок
Сегодня 14:24
На Сумщині поліцейські забезпечили охорону публічного порядку під час проведення богослужінь з нагоди Великодня
Сегодня 13:13
Дмитро Живицький розповів подробиці обстрілів Сумщини
Сегодня 12:33
Середмістя Сум знову із водою
Сегодня 12:10
Сумчанин взяв участь у кубку Європи з дзюдо, а студенти СумДУ – у юніорському кубку
Сегодня 10:55
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 24 квітня
Сегодня 10:00
Держспецзв'язку попереджає: будьте обережні з месенджерами на Великдень
Сегодня 09:55
Де сьогодні в Сумах ведуть прийом лікарі первинної ланки
Сегодня 09:14
view counter

Статьи

"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
Сегодня 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
Сегодня 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
Вчера 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
Вчера 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
Вчера 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
22.04.2022 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
21.04.2022 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
21.04.2022 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
21.04.2022 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
21.04.2022 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
21.04.2022 13:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.