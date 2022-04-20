За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знищили 12 вибухонебезпечних предметів 23 квітня о піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та знищили 12 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Серед них протитанкова авіаційна бомба, кумулятивні, ручні, протитанкові гранати та підривник. Дані боєприпаси були виявлені на території Сумського, Роменського районів та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!