Заступниця міністра внутрішніх справ провела робочу поїздку в регіональних підрозділах МВС на Сумщині

Чиновниця відвідала обласний центр та місто Шостку, де обговорила стратегію подальшої співпраці з органами місцевої влади. А також побувала в містах, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів і наразі повертаються до мирного життя — Тростянці та Охтирці. Незважаючи на тимчасову окупацію, ворогу не вдалось зламати український дух цих міст, ба більше – там відмовлялись знімати українські прапори. Заступниця міністра поспілкувалась із керівниками місцевих відділів поліції.
«Сьогодні основними завданнями є розмінування території, відновлювальні роботи, гуманітарна допомога місцевим мешканцям, а також протидія ДРГ ворога й мародерам», — зазначила заступниця міністра.