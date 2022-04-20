Заступниця міністра внутрішніх справ провела робочу поїздку в регіональних підрозділах МВС на Сумщині Під час робочого візиту заступниця очільника МВС Мері Акопян провела зустріч із керівниками структурних підрозділів Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС Сумщини, обговорила поточні завдання та чутливі питання, а також подальшу роботу в період воєнного стану.

Чиновниця відвідала обласний центр та місто Шостку, де обговорила стратегію подальшої співпраці з органами місцевої влади. А також побувала в містах, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів і наразі повертаються до мирного життя — Тростянці та Охтирці. Незважаючи на тимчасову окупацію, ворогу не вдалось зламати український дух цих міст, ба більше – там відмовлялись знімати українські прапори. Заступниця міністра поспілкувалась із керівниками місцевих відділів поліції. «Сьогодні основними завданнями є розмінування території, відновлювальні роботи, гуманітарна допомога місцевим мешканцям, а також протидія ДРГ ворога й мародерам», — зазначила заступниця міністра.