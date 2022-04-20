Дмитро Живицький розповів подробиці обстрілів Сумщини Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму відеозверненні привітав всіх жителів області зі Світлим Христовим Воскресінням, побажав миру й злагоди.

Та розказав про основні події вчорашнього дня, 23 квітня, пише Ваш шанс.

"На жаль, вчора відбулась провокація з боку російських фашистських сил. Сумський та Конотопський райони були обстріляні з мінометів та важкої артилерії. Постраждали два населені пункти - житлові будинки, господарчі будови, а в с. Атинське - психо-неврологічний диспансер, в якому було вибито всі вікна, двері, постраждала територія. На щастя, людських жертв немає.

У с. Бояро-Лежачі обстріляли прості сільські хати, на жаль, у людей загинула корова. Це для родини велика втрата, але на щастя, всі люди живі й здорові.

Сподіваюся, що ці провокації не будуть повторюватися на Великодні свята, - зауважив очільник області. - На жаль, ворог не підтвердив пропозицію України припинити вогонь на Великдень. В них немає нічого святого, нічого людського! Але я сподіваюсь, що все буде добре.

Дуже прошу кожного: не обговорюйте дії військових у соцмережах, те, чи потрібна реакція на такі провокації. Повірте, наші військові працюють. Вони знають, як и на що їм реагувати і що робити. І повірте: результати є, і досить суттєві. Ми просто не можемо про них говорити. Наші ЗСУ з нами!"