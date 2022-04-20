Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:33321

Дмитро Живицький розповів подробиці обстрілів Сумщини

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму відеозверненні привітав всіх жителів області зі Світлим Христовим Воскресінням, побажав миру й злагоди.

Та розказав про основні події вчорашнього дня, 23 квітня, пише Ваш шанс.

"На жаль, вчора відбулась провокація з боку російських фашистських сил. Сумський та Конотопський райони були обстріляні з мінометів та важкої артилерії. Постраждали два населені пункти - житлові будинки, господарчі будови, а в с. Атинське - психо-неврологічний диспансер, в якому було вибито всі вікна, двері, постраждала територія. На щастя, людських жертв немає.
У с. Бояро-Лежачі обстріляли прості сільські хати, на жаль, у людей загинула корова. Це для родини велика втрата, але на щастя, всі люди живі й здорові.
Сподіваюся, що ці провокації не будуть повторюватися на Великодні свята, - зауважив очільник області. - На жаль, ворог не підтвердив пропозицію України припинити вогонь на Великдень. В них немає нічого святого, нічого людського! Але я сподіваюсь, що все буде добре.
Дуже прошу кожного: не обговорюйте дії військових у соцмережах, те, чи потрібна реакція на такі провокації. Повірте, наші військові працюють. Вони знають, як и на що їм реагувати і що робити. І повірте: результати є, і досить суттєві. Ми просто не можемо про них говорити. Наші ЗСУ з нами!"

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
20.04.2022 15:17
На Сумщині поліцейські забезпечили охорону публічного порядку під час проведення богослужінь з нагоди Великодня
Сегодня 13:13
Дмитро Живицький розповів подробиці обстрілів Сумщини
Сегодня 12:33
Середмістя Сум знову із водою
Сегодня 12:10
Сумчанин взяв участь у кубку Європи з дзюдо, а студенти СумДУ – у юніорському кубку
Сегодня 10:55
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 24 квітня
Сегодня 10:00
Держспецзв'язку попереджає: будьте обережні з месенджерами на Великдень
Сегодня 09:55
Де сьогодні в Сумах ведуть прийом лікарі первинної ланки
Сегодня 09:14
Роменщина попрощалася з Героєм російсько-української війни Олександром Кононенком
Сегодня 08:06
На Сумщині від обстрілів з території рф постраждав психоневрологічний інтернат
Вчера 21:46
Середмістя Сум залишилося без води
Вчера 20:38
Рашисти знову обстріляли Сумщину
Вчера 17:09
view counter

Статьи

"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
Сегодня 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
Вчера 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
Вчера 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
Вчера 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
22.04.2022 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
21.04.2022 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
21.04.2022 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
21.04.2022 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
21.04.2022 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
21.04.2022 13:11
Творчість у допомогу захисникам: сумська художниця влаштовує благодійні аукціони
21.04.2022 13:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.