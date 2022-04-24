На Сумщині поліцейські забезпечили охорону публічного порядку під час проведення богослужінь з нагоди Великодня Вчора та сьогодні на території всієї області у храмах, соборах та церквах проходили святкові богослужіння. Правопорядок під час заходів забезпечили працівники поліції.

До охорони громадського порядку задіяли необхідну кількість поліцейських, до них також долучились представники громадських формувань та територіальної оборони. Вони патрулювали поблизу кожного храму, де відбувалися релігійні святкові заходи.

Віряни змогли відвідати культові споруди, помолитись за нашу країну та безпечно освятити паски і великодні кошики, але з урахуванням комендантської години.

Завдяки посиленій роботі правоохоронців, а також свідомому розумінню жителів Сумської області, Великодні богослужіння пройшли без порушень. Поліцейські продовжать стежити за правопорядком до повного завершення релігійних заходів.

Поліція Сумщини