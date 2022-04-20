У Сумах на день змінили час комендантську годину Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні, 23 квітня, комендатська година розпочнеться не о 21.00, а о 23.00. Завтра, 24 квітня, завершиться, як і раніше, о 5.00. Надалі комендатська година буде знову з 21.00 до 5.00.