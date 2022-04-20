На Конотопщині поліцейські виявили чоловіка, що займався незаконною порубкою лісу До чергової частини Конотопського районного відділу поліції зателефонував тероборонівець, він повідомив, що під час несення служби на одному з блок-постів міста був зупинений порушник комендантської години, який перевозив на своєму автомобілі деревину.

Прибувши на місце події працівники поліції виявили автомобіль з причепом, у якому знаходилося близько 3 метрів кубічних деревини різних порід, а саме: берези, дуба та ольхи. Правоохоронці встановили, що водієм виявився, раніше судимий за подібні злочини чоловік.

Наразі автомобіль з причепом та деревиною тимчасово затримано та поміщено на спеціальний майданчик.

За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» та призначили ряд експертиз.