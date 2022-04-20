У Сумах помер лікар-хірург

В це неможливо повірити й неможливо усвідомити. Але сталося непоправне. Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток хірургічної справи нашої лікарні та регіону загалом важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна праця - спочатку 20 років хірургом в службі екстренної медичної допомоги м. Лебедин, потім, після переїзду до Сум, - в нашій лікарні. Передчасна смерть Едуарда Васильовича – велика втрата для всіх оточуючих.
Едуард Васильович був талановитим хірургом-універсалом та трасфузіологом, мав всебічну освіту та багатий досвід з будь-яких невідкладних станів. Завжди залюбки ділився своїми навичками з колегами та брався за найскладніші випадки - і завжди отримував позитивний результат. Тисячи врятованих життів жителів Сумського регіону - в тому порука. Після перенесеної сердцевої хвороби не полишив хірургію, й слабке серце, на жаль, не витримало професійних навантажень. Залишилась прекрасна родина, діти, двоє з яких теж стали медиками і - довга пам’ять про його добрі справи.
Поділяємо біль та горе рідних. Вічна і світла пам'ять про Едуарда Васильовича назавжди лишиться у наших серцях. Нехай земля йому буде пухом!
Поховання відбудеться завтра, 23 квітня 2022 р. в Лебедині.
Клінічна лікарня Св.Пантелеймона