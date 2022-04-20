Сумський гімнаст відзначився у Львові Вихованець відділення спортивної гімнастики ДЮСШ "Суми" Дмитро Кобзистий взяв участь у змаганнях у м.Львів 20 квітня.

Змагання організували тренери для всіх спортсменів як підсумок тренувань під час воєнного стану. Учасників змагань було багато: це місцеві спортсмени та тимчасові переселенці з інших областей України. Змагання проводились серед спортсменів від І юнацького розряду до І розряду, І ІІ,ІІІ місця не виводились були нагороджені всі учасники, виставлялись бали.

За сумою балів у Дмитра був найкращий результат, тож Сумська школа спортивної гімнастики була на висоті завдячуючи тренерському колективу Оксані Андріївні Шаповал, Юрію Вікторовичу Дурманенко, Степовику Олександру Олександровичу.