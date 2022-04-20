Мін'юст призупинив оприлюднення інформації та закрив доступ до реєстрів Наказом Мін'юсту від 13 квітня 2022 року № 1462/5 зупинено на час дії воєнного стану оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України.

Йдеться про інформацію, яку містять: - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- Єдиний реєстр нотаріусів;

- Єдиний реєстр боржників;

- Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- Державний реєстр атестованих судових експертів ;

- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

- Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

- Реєстр методик проведення судових експертиз;

- Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

- Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів;

- Реєстр адміністративно-територіального устрою;

- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади". Також призупинено оприлюднення інформації з автоматизованої системи виконавчого провадження, даних центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном та повідомлень про торги та іншої інформації з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі.