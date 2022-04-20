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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:11262

Мін'юст призупинив оприлюднення інформації та закрив доступ до реєстрів

Наказом Мін'юсту від 13 квітня 2022 року № 1462/5 зупинено на час дії воєнного стану оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України.

Йдеться про інформацію, яку містять:

  • - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • - Єдиний реєстр нотаріусів;
  • - Єдиний реєстр боржників;
  • - Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
  • - Державний реєстр атестованих судових експертів;
  • - Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;
  • - Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
  • - Реєстр методик проведення судових експертиз;
  • - Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
  • - Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів;
  • - Реєстр адміністративно-територіального устрою;
  • - Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Також призупинено оприлюднення інформації з автоматизованої системи виконавчого провадження, даних центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном та повідомлень про торги та іншої інформації з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі.

Право Мін'юст
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