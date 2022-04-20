Мін'юст призупинив оприлюднення інформації та закрив доступ до реєстрів

Йдеться про інформацію, яку містять:
- - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- - Єдиний реєстр нотаріусів;
- - Єдиний реєстр боржників;
- - Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
- - Державний реєстр атестованих судових експертів;
- - Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;
- - Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;
- - Реєстр методик проведення судових експертиз;
- - Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
- - Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів;
- - Реєстр адміністративно-територіального устрою;
- - Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".
Також призупинено оприлюднення інформації з автоматизованої системи виконавчого провадження, даних центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном та повідомлень про торги та іншої інформації з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі.