У Сумах зі зруйнованого рашистськими бомбами району вивезли 600 тонн залишків будинків Зведений загін Міжрегіонального центру продовжує проводити ліквідацію наслідків ворожого авіабомбардування у м.Суми, яке сталося у трагічну ніч з 7 на 8 березня.

Таким чином агресор «привітав» наших громадян зі святом. Результатом цієї чергової неймовірної підлості та злочину проти людства стала загибель ні в чому не повинних наших співвітчизників та їхніх діток, а також руйнація їхніх будинків.

Рятувальники ювелірно проводять розбір завалів, знаходять особисті речі та передають їх родичам постраждалих. Цегла, дерево, скло, пластик, метал та будівельне сміття сортуються та вивозяться. Всього за чотири дні перебрано, підчищено та вивезено близько 600 тонн будівельних конструкцій та інших предметів.

Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України