Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:56242

У Сумах зі зруйнованого рашистськими бомбами району вивезли 600 тонн залишків будинків

Зведений загін Міжрегіонального центру продовжує проводити ліквідацію наслідків ворожого авіабомбардування у м.Суми, яке сталося у трагічну ніч з 7 на 8 березня.

Таким чином агресор «привітав» наших громадян зі святом. Результатом цієї чергової неймовірної підлості та злочину проти людства стала загибель ні в чому не повинних наших співвітчизників та їхніх діток, а також руйнація їхніх будинків.
Рятувальники ювелірно проводять розбір завалів, знаходять особисті речі та передають їх родичам постраждалих. Цегла, дерево, скло, пластик, метал та будівельне сміття сортуються та вивозяться. Всього за чотири дні перебрано, підчищено та вивезено близько 600 тонн будівельних конструкцій та інших предметів.

Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
20.04.2022 15:17
На Сумщині призначили коменданта
Сегодня 13:06
На Великдень сумчанам рекомендують залишатися вдома
Сегодня 13:00
У Тростянці поліцейські вилучили пістолет Макарова
Сегодня 12:27
У Сумах зі зруйнованого рашистськими бомбами району вивезли 600 тонн залишків будинків
Сегодня 11:56
У Шостці поліцейські знайшли чоловіка, який викрав державний прапор
Сегодня 11:29
Мін'юст призупинив оприлюднення інформації та закрив доступ до реєстрів
Сегодня 11:11
Сумські патрульні виявили наркозакладчика (відео)
Сегодня 10:50
Останні фейки та маніпуляції ворога
Сегодня 10:44
Сумський ЦНАП працює за обмеженим графіком
Сегодня 10:22
Як вимушено переміщеним особам отримати статус безробітного, якщо втрачено документи?
Сегодня 10:00
Між Конотопом та Київом відновлено залізничне сполучення
Сегодня 09:55
view counter

Статьи

Великдень: роз'яснення для мешканців Сумщини
Сегодня 13:14
Огляд закордонних бірж фрілансу: Upwork, Freelancer, Fiverr
Вчера 20:08
Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
Вчера 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
Вчера 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
Вчера 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
Вчера 13:11
Творчість у допомогу захисникам: сумська художниця влаштовує благодійні аукціони
Вчера 13:05
Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи під Охтиркою
Вчера 12:48
Зруйновані будинки, пожежа, порізана худоба — що залишили після себе рашисти у с. Глибне
Вчера 12:37
Кадетський корпус має залишитися в Сумах
20.04.2022 14:26
Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури
20.04.2022 11:44
"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
20.04.2022 11:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.