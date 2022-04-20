Як вимушено переміщеним особам отримати статус безробітного, якщо втрачено документи? Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлено спрощену процедуру реєстрації як безробітних, умови призначення, терміни та розмір виплати допомоги по безробіттю.

Реєстрація відбувається за місцем перебування громадянина в будь-якому центрі зайнятості України. Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилась, але не має документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі.