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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10169

Конотопські поліцейські оперативно розшукали малолітню дитину

Менше години знадобилося поліцейським Конотопського районного відділу поліції аби розшукати 6-річного хлопчика, який пішов гуляти на вулицю та зник.

Сьогодні, пообіді, на спеціальну лінію «102» зателефонувала схвильована жінка та повідомила, що її малолітній син, який гравсь на подвір’ї господарства, зник.

На розшуки дитини залучили увесь особовий склад відділу поліції. Та вже менше ніж за годину пошуків хлопчика знайшли дільничні офіцери поліції. Виявилось, що весь час малий ховався в літній кухні.

Хлопчик пояснив свій вчинок тим, що вирішив погратися з батьками в хованки.

Батьки дитини подякували поліцейським за допомогу та побажали успіхів у їх нелегкій роботі.

Поліцейські закликають батьків приділяти максимум уваги своїм нащадкам та забезпечити постійний контроль за місцем їх знаходження.

Поліція Сумщини

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