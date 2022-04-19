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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:30202

На Сумщині поліцейські продовжують ганяти самогонщиків

Під час проведення превентивних заходів з протидії самогоноваріння поліцейські офіцери Недригайлівської та Конотопської територіальних громад вилучили та знищили 80 літрів закваски, 5 літрів самогону та 3 апарати для його виготовлення.

В ході відпрацювання Кулишівського старостинського округу поліцейські виявили дві самогонних точки, які організували вдома місцеві громадяни, та вилучили у них 5 літрів самогону і 30 літрів браги для його виготовлення.

Також в с. Козацьке у жінки було виявлено та вилучено 50 літрів закваски та апарат для виготовлення алкоголю.

Відповідно до норм чинного законодавства правоохоронці знищили все знайдене та склали адміністративні протоколи за ст. 176 КУпАП «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення».

Поліція вкотре звертаються до громадян з проханням, якщо ви володієте будь-якою інформацією про осіб, які займаються незаконним продажем алкогольних напоїв або їх виготовленням, повідомляйте на спецлінію «102» чи до найближчого відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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