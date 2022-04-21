У Шостці збили на переході пішохода

Подія сталася сьогодні по вулиці Знам’янській у Шостці. Водій легковика скоїв наїзд на пішохода, останнього з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
За попередніми даними, 66-річний водій автомобіля Lanos скоїв наїзд на пішохода, який у цей час перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
В результаті чого 58-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні, де нині ним опікуються медики.
Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Поліція Сумщини