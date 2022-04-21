Поліцейські вилучили у 17-річного сумчанина наркотики Вчора у Сумах працівники поліції зупинили неповнолітнього, який мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього 1 зіп-пакет з білою кристалічною речовиною, зовні схожою на психотропну, вагою близько 15 грамів.

Працівники поліції виявлене вилучили та направили на експертизу.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Слідство триває.

Поліція Сумщини