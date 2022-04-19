Журналісти знайшли російського солдата, який вкрав телефон у 10-річної тростянчанки Нещодавно українців розчулила історія про 10-річну Іванку, в якої окупанти вкрали телефон. Згодом українські воїни виявили цей телефон у полоненого росіянина та повернули його дівчинці.

Журналісти встановили особу окупанта і знайшли його соцмережі. Це 19-річний Даніл Агафонов, механік-водій з Кантемирівської дивізії.

Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо» — «Крадій дитячих телефонів».

Зауважимо, що понад місяць тому Іванка із сім’єю виїжджала з міста Тростянець на Сумщині, яке на той час було окуповане. І росіяни на блокпосту відібрали в неї телефон. Мама Іванки розповіла, що дівчинка засмутилася і дуже плакала через це.

Пізніше воїни 93 бригади Холодний Яр під час операції поблизу Тростянця взяли в полон механіка-водія з Кантемирівської дивізії окупантів. Українські захисники трохи здивувалився, коли знайшли в полоненого червоненький мобільний телефон, а також повербанк зі стразами.

І, звісно, вони не повірили росіянину, який запевняв, що це його телефон. У контактах захисники помітили українські номери, підписані «татуся» та «мамуля». Так вони й знайшли батьків Іванки і, зрештою, повернули їй телефон.

Завдяки «холодноярівцям» «Слідству.Інфо» вдалося ідентифікувати російського крадія. Звуть його Даніл Агафонов. Журналісти знайшли відео допиту цього 19-річного окупанта, яке опублікували в мережі кілька тижнів тому.





Окупант розповів, що він родом із села в Смоленській області. Ця область розташована на Заході Росії. Службу в Кантемирівській дивізії Даніл почав менше року тому. Підрозділи саме цієї «елітної» дивізії українські захисники вибили з Тростянця наприкінці березня. Як повідомляла українська розвідка, після розгрому командир танкового полку з Кантемирівської дивізії застрелився.

«24 февраля мы въехали на территорию Украины. Нас обманули. Мы приехали сюда как миротворческие силы. Мы проехали по городам и я увидел то, что бомбят не какие-то военные объекты, а обычное мирное население, роддомы, школы. Там, где нет военных обьектов. Наша армия несет очень большие потери. Армия даже не забирает погибших солдат. Они так и валяются. Здесь нет ни нацистов, ни бендер. Здесь не ущемляют русский язык. Люди, одумайтесь. Сложите оружие», — заявив росіянин під час допиту.

Журналісти знайшли сторінку Агафонова у мережі «Вконтакті», яка, щоправда, давно не оновлювалася. На ній збереглися картинки зі зброєю і машинами, пафосними висловами на кшталт «если знаешь что драки не избежать, бей первым», а також алкоголем і цигарками.