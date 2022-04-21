Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:27257

За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знешкодили 45 вибухонебезпечних предметів

20 квітня на території Сумщини піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) провели роботи зі знешкодження 45 одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, сигнальні, димові, протипіхотні міни, а також протитанкові авіабомби.

Вибухонебезпечні предмети було виявлено на території Конотопського, Роменського, Сумського районів та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам, що в разі виявлення таких предметів їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати, користуватись поблизу мобільним телефоном або іншими засобами зв’язку, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередити оточуючих та зателефонувати за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Великдень в умовах війни: де дивитися трансляцію богослужінь
Вчера 15:17
У Сумах поліцейські припинили незаконний продаж алкоголю в одному із магазинів
Сегодня 16:59
Поліцейські вилучили у 17-річного сумчанина наркотики
Сегодня 16:27
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану
Сегодня 16:24
На Сумщині скасовується безоплатний проїзд у комунальному транспорті
Сегодня 15:48
У Конотопі зменшили тарифи на воду
Сегодня 15:41
За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знешкодили 45 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 15:27
На Сумщині не проводитимуть нічних богослужінь на Великдень
Сегодня 15:11
Охтирські військові отримали три позашляховики з Польщі
Сегодня 14:50
У Сумах 4-й тролейбус знову їздитиме до аеропорту
Сегодня 14:15
Сумський водоканал замінив насос на артезіанській свердловині
Сегодня 14:10
Суми – Польща: «Книжковий ланцюг» з’єднує
Сегодня 13:58
view counter

Статьи

Анна Кривонос: Росіянки отримували додаткові кошти від Федерації біатлону
Сегодня 16:10
Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками
Сегодня 13:56
Снаряд — на город 102-річної ветеранки, пошкоджені будинки і бізнес: що вчиняли солдати рф у Верхній Сироватці
Сегодня 13:22
"Обстріляна родина, снаряди, вкрадена корова". Жителі Бурині розповіли про військових рф
Сегодня 13:11
Творчість у допомогу захисникам: сумська художниця влаштовує благодійні аукціони
Сегодня 13:05
Зруйновані зерносховища і понівічена техніка - результат обстрілу росіянами с. Пологи під Охтиркою
Сегодня 12:48
Зруйновані будинки, пожежа, порізана худоба — що залишили після себе рашисти у с. Глибне
Сегодня 12:37
Кадетський корпус має залишитися в Сумах
Вчера 14:26
Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури
Вчера 11:44
"Наробили багато шкоди" – наслідки пограбування росіянами птахоферми у селі Вільшана на Сумщині
Вчера 11:28
МОЗ відповідає на запитання про COVID-сертифікати
19.04.2022 18:38
Охтирський музей перевозить свою експозицію після російського бомбардування
19.04.2022 13:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.