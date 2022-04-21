За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС знешкодили 45 вибухонебезпечних предметів 20 квітня на території Сумщини піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) провели роботи зі знешкодження 45 одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, сигнальні, димові, протипіхотні міни, а також протитанкові авіабомби.

Вибухонебезпечні предмети було виявлено на території Конотопського, Роменського, Сумського районів та м. Тростянець.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам, що в разі виявлення таких предметів їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати, користуватись поблизу мобільним телефоном або іншими засобами зв’язку, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередити оточуючих та зателефонувати за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області