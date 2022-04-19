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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:50376

Охтирські військові отримали три позашляховики з Польщі

Про це повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко.

"Друзі з Польщі, які щиро вболівають за Україну передали військовій частині та батальйону ТрО в місті Охтирка три позашляховики. Координував це питання волонтер Юрій Овдієнко.
Ці авто були придбані за сприяння Andrzej Filipkowski, Rafał Lipiński, а також організації - Fundacja Seensownie, Instal Warszawa, Seen Technologie Seen Holding.
Дякую всім, хто долучився! Маю надію, що автомобілі працюватимуть вірою і правдою нашим бійцям на передовій, та наближатимуть нам Перемогу. Бережіть себе", написав він у фейсбуці.
Общество
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