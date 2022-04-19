Охтирські військові отримали три позашляховики з Польщі

"Друзі з Польщі, які щиро вболівають за Україну передали військовій частині та батальйону ТрО в місті Охтирка три позашляховики. Координував це питання волонтер Юрій Овдієнко.
Ці авто були придбані за сприяння Andrzej Filipkowski, Rafał Lipiński, а також організації - Fundacja Seensownie, Instal Warszawa, Seen Technologie Seen Holding.
Дякую всім, хто долучився! Маю надію, що автомобілі працюватимуть вірою і правдою нашим бійцям на передовій, та наближатимуть нам Перемогу. Бережіть себе", написав він у фейсбуці.