Охтирські військові отримали три позашляховики з Польщі

"Друзі з Польщі, які щиро вболівають за Україну передали військовій частині та батальйону ТрО в місті Охтирка три позашляховики. Координував це питання волонтер Юрій Овдієнко.

Ці авто були придбані за сприяння Andrzej Filipkowski, Rafał Lipiński, а також організації - Fundacja Seensownie, Instal Warszawa, Seen Technologie Seen Holding.