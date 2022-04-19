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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58367

Суми – Польща: «Книжковий ланцюг» з’єднує

Управління стратегічного розвитку міста спільно з ГО «Центр партнерства та сталого розвитку» організували проєкт «Книжковий ланцюг» зі збору книжок для дітей, які виїхали дл Польщі.

Близько 2,6 млн українців у зв’язку з військовими діями були змушені залишити свої домівки та перетнули кордон з Польщею. Переважно, це жінки та діти. Для них у наших польських друзів створені всі можливості швидкої адаптації: навчання в польських школах, соціальне забезпечення, курси польської мови тощо.

Навіть випустили невеличку збірку українських казок для малечі. Значна кількість дітей навчається дистанційно в українських школах. Але не має можливості взяти в руки книгу і прочитати її. Все частіше в соціальних мережах зустрічаються запити на обмін книжками серед батьків дітей, які приїхали.

«Враховуючи таку потребу, ми спільно з громадським об’єднанням і розробили проєкт «Книжковий ланцюг». У рамках цієї ініціативи оголошено збір дитячої літератури та літератури зі шкільної програми молодших і старших класів, – розповіла начальник управління Оксана КУБРАК. – Триватиме він по 30 квітня. Література приймається виключно українською мовою і в гарному стані. Вітаються книжечки для наймолодших, а також література зі шкільної програми».

Принести видання можна до кількох партнерів проєкту:

  • - кав'ярня CoffeeMan (вул. Герасима Кондратьєва, 16)
  • - кав’ярня Espresso room (вул. Соборна, 32)
  • - кав’ярня Швидко кава (вул. Кооперативна, 1, парковка ТРЦ «Київ»)
  • - мережа супермаркетів «Наш супермаркет» (пр-т Курський, 81)

Всі зібрані книги будуть передані до бібліотек Варшави, Любліна, Кракова та Вроцлава.

Зауважимо, що до ініціативи долучаються вже й інші українські міста.

Більш детальну інформацію та щодо можливої співпраці можна отримати за тел: 095-905-40-54 (Тетяна).

СМР

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