Ринок праці Сумщини у період війни Майже за два місяці війни (з 24 лютого по 21 квітня) статус безробітного отримали близько 4 тисячі осіб.

Минулорічний показник за цей період дещо вищий, але слід врахувати те, що багато наших земляків покинули межі не тільки Сумщини, а й держави. Тому не всі мають доступ до послуг служби зайнятості.

Ознакою сьогодення є й скорочення заявлених в службу зайнятості роботодавцями вакансій, а з високою оплатою праці на рівні довоєнного часу взагалі відсутні. Так, майже за два місяці війни (станом на 21 квітня) до центру зайнятості роботодавцями подано 1105 вакансій, тоді як за відповідний період 2021 року було подано більше 4 тисяч пропозицій роботи. На сьогодні налічується 230 актуальних вакансій, які потребують укомплектування.

Якщо до війни деякі роботодавці були готові платити висококваліфікованим працівникам 40 тисяч гривень, то сьогодні 20 тисяч гривень є найвищою пропозицією оплати праці.