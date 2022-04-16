До кінця квітня воду у Конотопі подаватимуть по графіку Вже протягом останніх декількох днів в нашому місті Конотоп працівники Водоканалу невпинно борються з аварійною ситуацією на каналізаційній мережі по проспекту Червоної Калини.

Зараз уже стало однозначно зрозуміло, що ситуація надзвичайно серйозна і наявними засобами та силами самого комунального підприємства виконати ремонт не є можливим, тому в найближчі дні будуть залучатись додаткові ресурси, техніка та спеціалісти.

Справа в тому, що самоплинний каналізаційний колектор (труба діаметром 0,4м), що перетинає проспект Червоної Калини та по якому безперервно сходять стоки з міста, практично повністю зруйнований та потребує заміни. За попередніми прогнозами необхідно замінити 65-70м труби вздовж проїжджої частини дороги.

Ускладнюється ситуація тим, що глибина закладання колектору сягає більше 5м, тому навіть розкопати його на даний час дуже складно через брак потрібної техніки.

Наразі рух транспорту в місці проведення ремонтних робіт перекрито.

Орієнтовно ремонтні роботи можуть тривати до кінця квітня.

Оскільки потік стічної води з цілого міста зупинити не можливо через те, що стоки мають сходити, аби не затопити наші з Вами оселі та подвір'я, зменшити навантаження на каналізаційну систему аби проводити ремонтні роботи можна тільки за рахунок відключення централізованого водопостачання.

За таких обставин було прийнято рішення та узгоджено його з міською радою, про подачу води по графіку. Для мінімізації незручностей для мешканців, відключення води буде здійснюватись в нічний час, а саме: з 00:00год. до 05:00год.

Таким чином, до кінця квітня постачання води буде здійснюватись наступним чином: щодня з 5:00год. ранку до 00.00год.

При цьому, просимо враховувати та бути готовими до того, що можуть відбуватись відключення води в окремих районах за потреби і в інший час без попередження, якщо відбуватимуться підтоплення каналізаційної системи, які потребуватимуть нагального реагування.

Просимо віднестися до нових незручностей з розумінням та оптимізмом і пристосуватись до тимчасового графіку, а також радимо мати запас питної води на будь-який випадок, враховуючи особливості нинішніх непростих воєнних часів!)

ТРИМАЙМОСЯ! Ми працюємо і прикладемо максимум зусиль аби виправити ситуацію якомога швидше.

Водоканал Конотоп