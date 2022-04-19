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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Рятувальники Сумщини проводять роз’яснювальну роботу з представниками релігійних громад

19 квітня працівники Служби порятунку провели роз’яснювальну роботу з представниками релігійних громад м. Суми, Буринь, Лебедин, Охтирка, Ромни та смт Краснопілля.

Під час бесід священнослужителям нагадали основні правила пожежної безпеки напередодні Великодніх свят. Нагадали алгоритми дій при виникненні різних надзвичайних ситуацій, а також нагадали правила користування первинними правилами пожежогасіння, а саме вогнегасниками.

Для кращого засвоєння інформації громадянам були роздані спеціальні інформаційні пам’ятки.

Дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки у культових спорудах Сумського району під час Великодніх свят знаходиться під постійним контролем Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Особлива увага, рятувальниками приділяється дотриманню правил пожежної безпеки в приміщеннях церков під час проведення богослужінь.

Ось деякі правила безпечного Великодня:

1. Тримаючи запалену свічку зберігайте безпечну відстань між людьми під час проведення богослужіння
2. Підв`язуйте міцно хустину та забирайте волосся, щоб на нього не потрапив вогонь свічки.
3. Під свічкою тримайте клаптик паперу так, щоб гарячий віск не потрапив на руки.

4.    Не підпускайте дітей до відкритого вогню.

5.  Під час освячення паски подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалась горючих матеріалів (поліетиленового пакету, плетеного великоднього кошика та тощо). 

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області звертається до мешканців Сумського району з проханням: не забувайте про правила пожежної безпеки у побуті під час Великодніх свят.

Адже тільки від Вас залежить Ваша особиста безпека та благополуччя.

           Хай береже Вас Господь!

Общество
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